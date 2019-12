Futebol Inter recebe o Atlético-MG, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2019

Partida será disputada na tarde deste domingo, no Beira-Rio. Foto: Reprodução/Twitter Partida será disputada na tarde deste domingo, no Beira-Rio. (Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Inter recebe o Atlético-MG na tarde deste domingo (8), às 16h, no Beira-Rio, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a goleada do Palmeiras sobre o Goiás na última semana, o time colorado alcançou matematicamente sua classificação para a Libertadores de 2020. No entanto, para ganhar uma premiação melhor, o time ainda pode assumir o sétimo lugar, superando o Corinthians, que está dois pontos à frente e recebe o Fluminense nesta última rodada.

O técnico Zé Ricardo, em sua despedida do Beira-Rio, não poderá contar com o lateral-esquerdo Uendel, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Natanael deve substituir o jogador.

Outra dúvida é saber se Patrick e D’Alessandro retornam à equipe depois de ficarem no banco de reservas no Morumbi, na derrota para o São Paulo.

Já o time adversário, Atlético-MG, classificado para a Copa Sul-Americana, disputa a partida com a intenção de melhorar sua posição na tabela. Os mineiros estão em 12º, mas podem subir até o nono lugar se vencer o Inter e Goiás, Fortaleza e Bahia não conseguirem mais do que um empate em seus últimos jogos.

Na despedida de 2019, o goleiro Victor, sem atuar desde julho por conta de uma tendinite no joelho, voltará a ser o titular. Entretanto, podem haver outras mudanças.

Equipe técnica

INTER: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta e Natanael; Rodrigo Lindoso e Edenilson; Sarrafiore, D’Alessandro e Neilton; Paolo Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

ATLÉTICO-MG: Victor; Guga, Léo Silva, Maidana e Harnández; Zé Welison, Martínez, Otero, Vinicius Góes; Maicon e Di Santo. Técnico: Vágner Mancini.

Arbitragem

Sávio Pereira Sampaio, auxiliado por Daniel Henrique Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior (trio do Distrito Federal). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ).

