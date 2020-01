Inter Inter se afasta de Moisés e busca nome do Cruzeiro para a lateral-esquerda

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Dodô está em pauta no colorado Foto: (Vinnicius Silva/Cruzeiro) Foto: (Vinnicius Silva/Cruzeiro)

O Inter segue em busca de um lateral-esquerdo para o compor o elenco em 2020. Sem evoluir na negociação por Moisés, do Bahia, a direção do colorado busca um novo nome. A tentativa da vez é por Dodô, atleta do Cruzeiro.

Por conta dos altos vencimentos, é pouco provável a permanência do jogador em Belo Horizonte por conta da situação financeira do clube mineiro. O que pode viabilizar uma negociação com o colorado.

Anunciado pelo Cruzeiro em 2019, Dodô chegou por empréstimo da Sampdoria, da Itália, mas com opção de compra por parte da equipe celeste. Na época, o vice de futebol Itair Machado explicou que a negociação por Dodô terá vínculo de cinco anos e o clube iria exercer o direito de compra ao fim do empréstimo. No cenário, já havia um ‘contrato de gaveta” estendido até 2023. Assim, os mineiros ficariam com 90% dos direitos do jogador, e o restante ficará com os italianos.

Mesmo como uma contratação balada, o lateral-esquerdo não conseguiu se firmar entre os titulares, dividindo a posição com Egídio. Na temporada passada, somou 28 jogos e um gol.

Até o momento, o colorado já oficializou a contratação de um lateral, mas para o lado direito. Trata-se de Rodinei, que estava no Flamengo. Damián Musto, volante, também é reforço para 2020. A direção ainda está próxima de anunciar Thiago Galhardo e Marcos Guilherme.

A temporada no colorado se inicia nesta quarta-feira (08), na parte da tarde, no CT Parque Gigante.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

