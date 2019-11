Inter tem treino fechado na preparação para encarar o Corinthians

*Valéria Possamai

A quinta-feira do Inter esteve marcada por treino com portões fechados, no estádio Beira-Rio. Com a semana cheia de trabalho, o colorado se prepara para o confronto direto com o Corinthians, no próximo domingo, na Arena Itaquera. Os times estão empatados em pontos na tabela de classificação, com 49 cada.

Para a partida, o time sofrerá ao menos uma alteração com relação à formação, que venceu o Fluminense, no final de semana. Paolo Guerrero é baixa confirmada por estar servindo à Seleção Peruana. Assim, a principal tendência é que Rafael Sobis assuma a posição de centroavante.

No treinamento desta quarta-feira, D’Alessandro não esteve no gramado. O meia seguiu apenas fazendo trabalhos na academia e, ao que tudo indica, deve entrar em campo. Caso o argentino não atue, Nico López pode ser uma opção.

Uma provável escalação do Inter tem: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, D’Alessandro e William Pottker; Rafael Sobis.

A preparação colorada segue nesta sexta-feira, com treino marcado às 10h. No sábado, ocorre a última atividade em Porto Alegre antes da viagem para São Paulo.

Pela 33ª rodada, Corinthians e Inter se enfrentam no domingo, às 18h (de Brasília), na Arena Itaquera.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas