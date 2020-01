Inter Inter tenta nova investida por lateral Moisés, do Bahia

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Foto: (Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia)

Moisés segue no radar e o Inter tentará uma nova negociação para ter o lateral-esquerdo do Bahia. O colorado já havia tentado um primeiro negócio com o clube baiano, mas houve recusa na proposta que envolvia o atacante Wellington Silva.

Na temporada 2019, o jogador foi titular com o técnico Roger Machado. Atuou em 55 jogos, tendo anotado dois gols no Campeonato Baiano. Ainda no ano passado, o Bahia adquiriu 30% dos direitos econômicos de Moisés por, aproximadamente, R$2 milhões, com contrato até dezembro de 2021.

Até o momento, o colorado já anunciou a contratação de um lateral, mas para o lado direito. Trata-se de Rodinei, que estava no Flamengo. Damián Musto, volante, também é reforço para 2020. A temporada no colorado se inicia nesta quarta-feira (08), na parte da tarde, no CT Parque Gigante.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

