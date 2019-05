Com belo gol de Edenílson, Inter vence CSA por 2 a 0

O Internacional venceu por 2 a 0 o CSA, no Estádio Beira-Rio, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2019. Nonato e Edenílson marcaram os gols da partida.

A primeira chegada do jogo foi da equipe alagoana no primeiro minuto, quando Patrick Fabiano cruzou na direção de Matheus Sávio, mas Marcelo Lomba se antecipou e fez boa defesa. O Inter só foi levar perigo aos 07. Em escanteio cobrado por D’Alessandro, a bola sobrou para Rodrigo Lindoso que finalizou para a boa intervenção do goleiro Jordi.

Em seguida, Patrick Fabiano avançou no campo ofensivo, ganhou de Rodrigo Moledo no corpo e bateu em cima de Marcelo Lomba, que fechou o ângulo. Aos 15, o Inter realizou a sua primeira alteração. Saiu o zagueiro Moledo para a entrada de Emerson Santos. Nico López, aos 26, chutou de fora da área, dando trabalho para Jordi, que deu rebote, mas D’Alessandro estava impedido.

Dois minutos depois, o lateral-esquerdo Carlinhos, ex-Internacional, passou por dois e arriscou, mas Lomba defendeu sem problemas. O Inter não levou muito tempo para responder. Em cobrança de falta, Guerrero cobrou com perfeição e o goleiro do time alagoano foi buscar. O primeiro cartão amarelo foi para Jordi, por retardar o jogo. Aos 36, D’Alessandro lançou para Iago, que ajeitou para o meio e Nonato apreceu para empurrar a bola para o fundo da rede.

Depois do gol, Zeca e Luciano Castán foram punidos por causa de uma discussão. Aos 45, Nilton, outro ex-Inter, foi amarelado por falta em Nico López. Na cobrança, Victor Cuesta balançou as redes alagoanas, porém o VAR anulou o tento colorado. Aos 54, após análise do VAR e três minutos de acréscimo, Rodrigo Carvalhães apitou o fim do primeiro tempo.

No intervalo, o CSA executou sua primeira substituição. Saiu Madson para entrada do atacante Maranhão. O Internacional começou o segundo tempo tocando mais bola e pressionando a saída do time alagoano. Aos 7, Matheus Sávio cobrou escanteio, mas Emerson Santos tirou o perigo da área colorada.

Aos 11, Cuesta recebeu cartão amarelo, após uma falta forte em Nilton. Na cobrança da mesma falta, Carlinhos cobrou com muita força, mandando por cima do gol de Marcelo Lomba. Seis minutos depois, D’Alessandro emendou de primeira, mas mandou para longe do gol de Jordi.

Aos 19 minutos, Nonato ganhou uma dividida com Carlinhos e a bola sobrou para Edenílson, que acertou um belo chute de fora da área, aumentando a vantagem colorada. Aos 23, o CSA efetuou a sua segunda alteração. Entrou o atacante Victor Paraíba no lugar de Nilton.

Quatro minutos depois, o Inter trocou um atacante por outro. Saiu o uruguaio Nico López e entrou Neilton. Aos 28, em outra chegada colorada, Guerrero acertou um belo chute de fora da área, obrigando o goleiro Jordi a executar uma grande defesa. Em seguida, Carlinhos cruzou para Patrick Fabiano, que cabeceou para baixo, mas Marcelo Lomba buscou.

Aos 34, Matheus Sávio recebeu de Maranhão na área e acertou a trave. Melhor chance do CSA no segundo tempo. Um minuto depois, Inter e CSA executaram as suas últimas alterações. No lado colorado, D’Alessandro saiu para dar lugar a Sarrafiore. Já pela equipe alagoana, Gerson Júnior substituiu o meia Matheus Sávio. Próximo ao fim do jogo, o Inter trocou passes, sem a mínima pressa.

Aos 43, em falta para o CSA, Carlinhos jogou no meio da área, mas Guerrero, ajudando na marcação, cortou de cabeça. Dois minutos depois, a arbitragem anunciou mais três de acréscimo. Aos 48, Rodrigo Carvalhães apitou o fim do jogo. Com o resultado, o Internacional fica em quinto lugar na classificação do Brasileirão.

Próximo jogo do Internacional é nesta quinta-feira, 23, às 20h, contra o Paysandu pela primeira partida das oitavas-de-final da Copa do Brasil 2019, no Estádio Beiro-Rio.

