Interpol emite alerta vermelho para prender um ator acusado de estupro que fugiu para o Brasil

A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) emitiu um alerta vermelho de captura contra o ator argentino-brasileiro Juan Darthés, acusado de estupro. A organização atendeu a um pedido da Justiça da Nicarágua, onde a atriz Thelma Fardín registrou uma denúncia contra Darthés. A informação foi confirmada pela advogada de Thelma, Sabrina Cartabria, à agência de notícias “Telám” na última sexta-feira. As informações são do jornal O Globo.

Darthés, de 55 anos, estaria vivendo no Brasil desde que a acusação de Thelma veio à tona, no fim do ano passado. Filho de argentinos, ele nasceu em São Paulo e foi registrado como Juan Rafael Pacífico Dabul. A família voltou ao país vizinho quando ele ainda era criança e o ator se tornou uma estrela. Um dos trabalhos de mais sucesso foi a novela adolescente “Patito Feo”, estrelada por crianças e adolescentes, na qual Darthés e Thelma trabalharam juntos.

A atriz diz que tinha 16 anos quando foi estuprada, em 2009. Segundo a jovem, Darthés foi até o quarto de hotel onde ela estava, durante uma turnê de apresentações do elenco do seriado pela América Latina. Thelma diz que o homem obrigou que ela tocasse nele e a forçou a ter relações sexuais enquanto a jovem pedia que ele parasse. O ator nega todas as acusações.

Ao todo, seis atrizes denunciaram o argentino. Todas disseram que ao sofrerem alguma violência por parte de Darthés, ouviram dele a frase “olha como você me deixa”.

“Essa frase é um artifício que esse homem usa para colocar a responsabilidade na vítima”, disse Thelma ao “Fantástico”, em entrevista exibida no domingo.

Brasil e Nicarágua não possuem acordo de extradição. Por ser brasileiro, Darthés não pode ser preso no Brasil até que o Supremo Tribunal Federal (STF) faça um pedido de prisão preventiva contra ele.

“Durante nove anos anulei tudo que aconteceu para poder seguir adiante. Até que o testemunho de uma outra garota (em referência à denúncia de Calu Rivero no ano anterior) me fez reviver tudo”, contou Thelma, entre lágrimas, em um vídeo transmitido durante uma entrevista coletiva convocada pelo coletivo Atrizes Argentinas no final do ano passado.

“Estava em turnê com um programa infantil de muito sucesso. Tinha 16 anos, era uma criança”, continuou a atriz em seu testemunho. “O único adulto tinha 45 anos. Uma noite começou a beijar meu pescoço, e eu disse que parasse. Então ele agarrou minha mão e me disse: ‘Veja como você me deixa’. Me jogou na cama, baixou meu short e me fez sexo oral. Segui dizendo que não. Disse: ‘Teus filhos têm a minha idade’. Ele não se importou. Subiu em cima de mim e me penetrou. Neste momento, alguém bateu à porta e eu pude sair do quarto do hotel”, disse.