Iogurtes X-Protein da Piá têm vendas 15% acima do projetado

Voltado para um público apaixonado por esportes, a linha X-Protein da Piá está com um desempenho 15% acima do que havia sido projetado em seu lançamento, ocorrido em agosto de 2018.

Comercializado nos sabores de morango, açaí com guaraná e banana, os iogurtes X-Protein são produzidos sem gordura, sem lactose e sem açúcar. “O sucesso da linha X-Protein é resultado do investimento em pesquisa e desenvolvimento, que trouxe um produto de qualidade superior e das ações de vendas realizadas no Litoral durante o verão e junto aos principais clientes do RS”, destaca o gerente de marketing da Cooperativa, Tiago Haugg.

A Piá também buscou novas ações para tornar a linha X-Protein conhecida, como degustação nas melhores academias e junto aos principais influenciadores digitais da Região Sul do país.

Deixe seu comentário: