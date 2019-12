Acontece iPlace e Konami apresentam nova versão do PES 2020

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Nesta terça-feira, na iPlace do Shopping Iguatemi Porto Alegre, convidados conheceram a versão gratuita do PES 2020 para iOS Foto: Wellington Carvalho/Divulgação Foto: Wellington Carvalho/Divulgação

Já pensou um Gre-Nal virtual disputado por nomes que fizeram e ainda fazem história no Grêmio e no Internacional? Essa foi a experiência que a iPlace e a Konami promoveram na manhã desta terça-feira (10), na iPlace do Shopping Iguatemi Porto Alegre (Av. João Wallig, 1800 – Passo d’Areia).

Para apresentar seu novo eFootball PES 2020 para usuários de iPhone, a produtora responsável pela franquia PES reuniu nomes de peso, como Léo Gomes, jogador do Grêmio, e Tinga, atleta campeão tanto pelo Internacional quanto pelo Grêmio, para experimentarem o game.

O evento contou com Luciano Amaral, comunicador à frente dos eSports nos canais ESPN, como anfitrião. O Brand Manager do PES para as Américas, André Bronzoni, apresentou as novidades do game e as principais diferenças entre entre a versão para consoles e da mobile. “No console você precisa assinar um pacote para jogar on-line. Com o PES 2020 para a Apple você não precisa fazer isso. É só baixar e sair jogando”, aponta.

Outro destaque apontado por Bronzoni é a lista de jogadores Legends – ex-craques do futebol, como Romário, Ronaldinho e David Beckham – à disposição do público e a excelência dos gráficos. Quanto aos gráficos, Léo Gomes comentou o quanto é divertido se ver no game. “No PES atualizaram meu personagem e ficou mais parecido. Porém, eu sou mais bonito pessoalmente”, comentou aos risos.

Um ponto forte no evento foi a presença feminina. Angélica Souza e Nina Cardoso, do site Dibradoras, assim como Manuela Bordasch, da plataforma Steal The Look, também marcaram presença.

Segundo Angélica, a presença delas busca desmistificar o argumento de que futebol e os videogames são coisas de menino. “Percebemos que as meninas começaram a jogar por influência dos meninos. Com o tempo, se criou uma rede de contatos e elas perceberam que não eram as únicas. Hoje elas ocupam um lugar que sempre foi delas”, analisou.

Para melhor uso dos recursos do PES 2020 em um aparelho móvel, a opção ideal é o iPhone 11, que conta com bateria de longa duração e o processador mais rápido da Apple. Por sinal, este foi o modelo disponibilizado pela iPlace para os convidados testarem o game. O jogo está disponível gratuitamente na App Store.

Mas e o Gre-Nal virtual disputado por Léo Gomes e Tinga? Defendendo as cores do Grêmio, Léo começou melhor, mas com o auxílio do garoto Davi, um dos presentes no evento, Tinga se saiu melhor e com o Internacional venceu o clássico por 2 a 0. E os dois gols foram marcados pelo personagem do peruano Paolo Guerrero.

