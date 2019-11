O Irã acusou o governo dos Estados Unidos de interferência em seus assuntos internos depois do apoio de Washington às manifestações dos últimos dias do povo iraniano contra o aumento do preço da gasolina. Várias cidades iranianas registraram protestos nos últimos dias, com estradas bloqueadas, edifícios públicos incendiados. Os distúrbios deixaram dois mortos: um policial e um civil.