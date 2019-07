Irã viola novamente acordo nuclear

As autoridades iranianas anunciaram, neste domingo (7), que irão aumentar os níveis de enriquecimento de urânio além dos que foi permitido em no acordo nuclear de 2015. Na última semana, o Irã realizou duas modificações no tratado.

Com o valor de urânio altamente enriquecido acumulado, o país já tem potencial para desenvolver uma ogiva nuclear. Na mesma ocasião, foi informado que o Teerã irá reduzir seu nível de comprometimento com o acordo a cada 60 dias. A medida pode não ser tomada somente caso os países europeus signatários do pacto adotem medidas para proteger o irã das sanções internacionais impostas pelos Estados Unidos. O ministro iraniano do Exterior, Mohammad Javad Zarif, deixou claro que as medidas já adotadas podem ser “reversíveis”, se os europeus cumprirem com as suas obrigações.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou o país do tratado no ano passado, e, com isso, voltou a impor pesadas sanções contra a economia iraniana. O acordo nuclear entre o Irã e os EUA, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha vinha suspendendo a maioria das sanções internacionais contra a República Islâmica, em troca de restrições ao programa nuclear.

“Em poucas horas, o processo técnico se encerrará e o enriquecimento acima de 3,67% será iniciado” demonstrou o porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã, Behrouz Kamalvandi. Para o presidente da França, Emmanuel Macron, o anúncio iraniano é uma violação ao acordo de 2015. No acordo nuclear, o Irã havia se comprometido a não enriquecer urânio por mais 3,67, que é o valor suficiente para produzir energia, mas que não possibilita a construção de uma bomba atômica.

