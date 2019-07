Um menino de 8 anos e a irmã dele, de 13, foram flagrados com um revólver calibre 38 no início da manhã de segunda-feira (15), na estação Palmeiras-Barra Funda, da linha 3-vermelha do metrô de São Paulo. A arma de fogo pertence ao pai dos menores, que estava foragido até então, de acordo com a polícia. As crianças pegaram a arma com medo de que o pai matasse a mãe após uma briga entre o casal.

Deixe seu comentário: