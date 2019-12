Celebridades Isis Valverde desistiu de apagar foto dela amamentando após sentir apoio das mulheres

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

"Fui agredida. Minha família foi agredida. Sabe como é mãe de primeira viagem, todo mundo sabe que amamentar é difícil", disse a atriz Foto: Divulgação Isis Valverde recebeu elogios. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

A atriz Isis Valverde, de 32 anos, afirmou que chegou a se arrepender de publicar nas redes sociais uma foto em que aparecia amamentando o seu filho. Na ocasião, o site TV Foco usou a imagem para publicar uma notícia com o título: “Isis Valverde mostra os peitos em foto íntima e faz grande anúncio: ‘hoje tem’”.

O tom do texto foi criticado por outras celebridades, como Tatá Werneck e mulheres anônimas que apoiaram a atriz. “Fui agredida. Minha família foi agredida. Sabe como é mãe de primeira viagem, todo mundo sabe que amamentar é difícil. Eu fiquei arrependida de ter postado. Alguém entrou com essa chamada sexual e vê meu filho”, afirmou a atriz durante entrevista ao programa “Encontro com Fatima Bernardes”, da TV Globo, desta quarta-feira (18).

Após ser apoiada, ela mudou de ideia. “Depois, vi todas as mulheres mandando fotos para mim. Não tem nada de mal nisso. Foi um movimento grandioso e foi bem legal.” “Amamentação é um ato de amor e não tem nada de ruim nisso. Esse ‘mamá’ é alimento, nossos seios foram feitos para isso”, defendeu a atriz.

Isis ainda falou da cena de “Amor de Mãe” em que ela a personagem dela, Betina é agredida violentamente por Vicente (Rodrigo Garcia). Até os atores ficaram comovidos com a cena que foi exibida nesta terça-feira (17).

“Fico muito mexida, eu me sinto em um momento muito especial de poder dar voz a essas mulheres. As situações que elas passam todos os dias e não conseguem expor por medo ou vergonha. É uma cena chocante, mas é muito real. Se você está aqui na plateia e sofre, tem que denunciar.”

