Isolada, Seleção Brasileira não enfrenta elite e cai no ranking da Fifa

A Seleção Brasileira caiu para a terceira posição no ranking da Fifa, divulgado nesta quinta-feira (19) pela entidade que comanda o futebol mundial. O Brasil, que ocupava a segunda colocação na lista anterior, publicada em julho deste ano, foi ultrapassado pela França. A Bélgica segue na liderança.

A queda na tabela da Fifa está diretamente relacionada ao isolamento brasileiro no cenário mundial. Desde a Copa do Mundo de 2018, a equipe do técnico Tite enfrentou somente um europeu, a República Tcheca, 44ª no ranking, e duas seleções do top 10, Colômbia e Argentina, nona e décima colocadas, respectivamente.

Nesta sexta-feira (20), Tite anuncia, a partir das 10h30min, a convocação da equipe nacional para novos amistosos. Os adversários dos próximos duelos serão Senegal e Nigéria, nos dias 10 e 13 de outubro, ambos em Singapura. Os senegaleses, vice-campeões da Copa Africana de Nações, ocupam a 20º posição, enquanto os nigerianos, semifinalistas do torneio, estão em 33º lugar.

O novo ranking levou em conta os resultados da última data Fifa, contabilizando 78 amistosos oficiais, 60 confrontos eliminatórios para a Copa do Mundo e 74 jogos de classificação para competições continentais.

A possibilidade de enfrentar adversários fortes da Europa foi, de certa forma, atrapalhada pelo surgimento da Liga das Nações, torneio organizado pela Uefa e que passou a integrar o calendário europeu em 2018.

Os compromissos dessas seleções com a competição reduziram as datas livres para amistosos com equipes de outros continentes. Até o fim de 2019, os europeus também estarão ocupados com as partidas classificatórias para a Eurocopa de 2020.

Ainda, para a conta da Fifa, os jogos da Liga das Nações passaram a ter peso superior ao de partidas amigáveis, segundo o mais recente algoritmo que calcula o ranking. Ou seja, um amistoso da Seleção Brasileira contra Senegal, por exemplo, tem peso 10, enquanto uma partida da fase de grupos da Liga das Nações tem peso 15. Jogos classificatórios para a Eurocopa, como os que as seleções europeias vão disputar nas próximas datas Fifa de outubro e novembro, têm peso 25.

A Seleção Brasileira só voltará a disputar jogos de maior peso com o início das eliminatórias para o Mundial do Catar, que começarão em março do ano que vem. Nem mesmo o título do Brasil na Copa América serviu para manter o País na segunda colocação por muito tempo. Isso porque os adversários, em sua maioria, não ocupavam boas posições no ranking, o que também é decisivo para a soma de pontos na tabela da Fifa.

