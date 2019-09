A Guarda de Finanças (polícia de fronteiras e alfândega) da Itália ordenou nesta segunda-feira (2) a apreensão do navio Eleonore, que pertence à ONG alemã Mission Lifeline. A ação ocorreu pouco depois de a embarcação entrar em água territoriais italianas para tentar atracar em Pozzallo, na Sicília, com 104 migrantes resgatados no Mar Mediterrâneo.