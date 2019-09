Itamaraty informa que Brasil participou de forma construtiva na Cúpula do Clima

O Ministério das Relações Exteriores informou, nesta segunda-feira (23), que participou de forma construtiva do processo preparatório da Cúpula de Ação Climática. O evento, que ocorre paralelamente à 74ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, nos Estados Unidos, iniciou neste sábado (21) com a Cúpula da Juventude pelo Clima.

“O governo brasileiro está plenamente comprometido com o cumprimento de seus compromissos internacionais na área ambiental”, diz a nota do Itamaraty. Vale ressaltar que o presidente Jair Bolsonaro não irá participar da cúpula. Ele embarcou hoje para Nova York, onde participará da Assembleia Geral das Nações Unidas.

A Cúpula de Ação Climática é uma iniciativa do Secretário-Geral da ONU, António Guterres, que disse esperar que ao fim do encontro seja feito o anúncio de ações concretas contra o aumento das temperaturas. A abertura do evento contou com a participação de jovens ativistas que têm impulsionado a luta contra o aquecimento global, entre eles, a ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, que se destacou em protestos na Europa.

