Flávio Pereira Jairo Jorge, agora no PSD

Por Flavio Pereira | 7 de janeiro de 2020

Ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge ingressa no PSD. (Foto: Divulgação)

Será em grande estilo a filiação do ex-prefeito de Canoas, Jairo Jorge, ao PSD, partido comandado pelo ex-prefeito de São Paulo Gilberto Kassab. Ele deixou o PDT, partido pelo qual disputou o governo do estado em 2018, após sair do PT. O PSD quer promover um ato marcante no ingresso de Jairo Jorge e aposta na sua eleição para a prefeitura de Canoas. Na filiação, pretende reunir o presidente nacional Gilberto Kassab, e o presidente estadual, deputado Danrlei de Deus, para um ato político no dia 22 deste mês.

Governo antecipa diálogo com Cpers

O governo do estado produziu ontem dois movimentos, mantendo o protagonismo na gestão da busca de alternativas à greve dos professores estaduais. Decidiu antecipar para esta terça-feira uma reunião de seus secretários com o Cpers, na busca de um entendimento para o cumprimento do calendário escolar pelos professores. A dificuldade está na definição de uma adequada recuperação dos dias parados.

Certificado reduz prejuízo de alunos

Em outro movimento, o governador emitiu decreto autorizando a emissão de certificado provisório para reduzir os danos causados pela greve aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3º ano do Ensino Médio.

TCE cobrou plano de ação

Após estes anúncios pelo governo, o Tribunal de Contas do Estado informou que, por ato do conselheiro Cezar Miola, foi concedido ao estado o prazo de 72 horas para a Secretaria da Educação apresentar um plano de ação para a recuperação das aulas perdidas durante a greve dos professores.

A novela do impeachment em Caxias o Sul

Andou bem o prefeito cassado de Caxias do Sul, Daniel Guerra (Republicanos), ao pedir ontem na Justiça anulação do extravagante processo que levou ao impeachment do seu mandato, por genericamente, uma alegada “falta de diálogo” com os vereadores,e com supostos representantes da comunidade caxiense.

Requerida a suspensão da “eleição”

O prefeito Guerra pede a suspensão da eleição indireta na qual existe apenas uma chapa inscrita, liderada pelo mesmo vereador que presidiu o processo de impeachment, e a sua imediata recondução ao cargo. O processo foi distribuído para a 2ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública de Caxias do Sul.

