O Japão entronizou nesta terça-feira (22) o imperador Naruhito, com suntuosas cerimônias e rituais xintoístas que completam sua ascensão ao Trono do Crisântemo. O próprio Naruhito proclamou, no início da tarde, sua entronização, durante uma cerimônia no Palácio Imperial de Tóquio, na presença de cerca de 2 mil convidados, entre eles o presidente Jair Bolsonaro.