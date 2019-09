Joe & Leo’s comemora 19 anos em POA

Pioneiro em trazer para Porto Alegre os hamburgers artesanais inspirados nas legítimas receitas americanas com status de prato principal, o restaurante Joe & Leo’s completa no mês de setembro 19 anos de operação na capital gaúcha. A primeira unidade da marca – criada em Itaipava, no Rio de Janeiro, em 1993 – foi inaugurada em setembro de 2000, no Moinhos Shopping. Em setembro de 2005 foi a vez da abertura de uma nova loja e o local escolhido foi o Bourbon Country, unidade que completa 14 anos de funcionamento, única atualmente na capital.

Já pensando na chegada dos 20 anos e com a intenção de entregar um serviço com excelência que o exigente mercado da gastronomia determina, as sócias Marise Leite e Jussara Araújo buscaram novos profissionais para se juntarem ao time da casa. Tudo iniciou com a entrada da chef Pricila Silva – que teve experiências em restaurantes espanhóis durante 12 anos – e, neste ano, a chegada do carioca Arthur Martins, 36 anos. Com a função de gestor, Arthur passou a responder por toda a parte administrativa do Joe & Leo’s. Bastante motivado o novo gestor já implantou novo ritmo à equipe de 25 funcionários com ajustes para implementar atendimento de alta performance, além de trazer novidades para o cardápio. “O perfil do consumidor gaúcho exige que estejamos sempre atentos e em busca de novidades”, afirma Arthur ao destacar a entrada de cervejas e chopps artesanais, além de novos pratos com o aproveitamento cada vez maior de fornecedores de insumos locais.

História e variedade

Antes mesmo do “boom” das hamburguerias tomar conta da cidade, o Joe & Leo’s já figurava como um local para reunir os apreciadores do sanduiche queridinho dos americanos e dos jovens, num espaço totalmente inspirado nos esportes dos anos 40, 50 e 60 (dos EUA, é claro), mas que ia muito além disso. Tudo porque ampliou seu cardápio agregando pratos bem ao gosto do brasileiro: pizzas de massa fina e crocante, entradas, carnes, saladas, massas, menu kids e sobremesas, que tornaram o ambiente o lugar ideal para reunir várias gerações. Um verdadeiro “family restaurant”.

Com projeto assinado pelo premiado arquiteto carioca Cadas Abranches, a ambientação da casa valoriza a madeira de demolição, iluminação especial e vários artigos do baseball, rugby, golfe, basquete, polo, tênis e até um barco de remo exposto na parede. Tudo para imprimir um clima charmoso, acolhedor e intimista. Além do salão com capacidade para 156 pessoas, o amplo balcão do bar, de onde saem os mais variados drinks, frozen e smoothies, chama a atenção e é concorrido para quem quer assistir a TV, sempre ligada em esportes.

A diversidade do cardápio, com mais de 10 opções de hamburgers – que levam de 150 gramas a 350 gramas de carne – combinando desde a melhor picanha com outros ingredientes, frango ou versões para vegetarianos, sacia os paladares mais exigentes. A Pizza Burger, uma união dos dois carros chefes da casa, só tem lá. A Shrimp Pasta, massa com molho Alfredo e camarões grelhados, é de agradar até o paladar mais exigiente. E para quem tem fome de carne as opções vão desde o steak de picanha, a costela de porco grelhada e defumada, o bife de chorizo até um tenro corte de salmão.

No horário do almoço, o Joe & Leo’s conta com o concorrido Salad Bar, um buffet livre completo, que funciona de segunda a sexta-feira, onde o cliente pode montar a sua própria salada, com variados e caprichados itens, que incluem ingredientes funcionais, quiches, pizzas aperitivo e salpicão, somada a grelhados e pratos quentes, que mudam a cada dia, como feijoadinha, calzones, frutos do mar, entre outras opções. Tudo isso sob os olhares atentos da chef Pricila.

Aos adoradores de uma boa sobremesa, a escolha pode ficar difícil, entre tantas do cardápio. O Wonder Brownie leva o tradicional brownie do Joe & Leo’s, servido com creme de avelãs, calda de chocolate e hot fudge, coberta com sorvete de creme, chantily, macadâmias, farofinha crocante e castanhas de caju. Outra delícia atende pelo nome de Rock’n Ball, um incrível rocambole de chocolate com doce de leite, coberto com calda quente de chocolate e sorvete de creme.

Serviço / Horário de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, das 12 às 15 horas e das 18hs às 24hs. Sábado e domingo, das 12hs às 24hs/ Capacidade: 156 pessoas/ Endereço: Shopping Bourbon Country – 2º piso

Fone para reserva : (51) 3362.6388/ Cartões de crédito: aceita todos/ Estacionamento do próprio shopping

Tele-entrega: Uber Eats, Rappi e i Food / Instagram: @joeeleospoa

