Após a derrota do Internacional contra o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira (18), no Estádio Beira-Rio, os jogadores do Grêmio se manifestaram nas redes sociais. O atacante André aproveitou o tradicional #tbt para lembrar o título da copa do Brasil conquistado pelo Santos. Os demais jogadores do elenco entraram na brincadeira. Luan, Alisson, Léo Moura e Matheus Henrique foram alguns dos que comentaram o post de André.

