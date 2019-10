Jogo da Cooperação para celebrar o Dia das crianças

Para celebrar o Dia das Crianças e compartilhar princípios do cooperativismo, a Unicred Porto Alegre reservou um presente às crianças de até 12 anos, filhos de seus cooperados e colaboradores. Trata-se do tabuleiro “Jogo da Cooperação”, uma atividade onde todos prosperam e ganham, pois no cooperativismo todos são vencedores. O jogo estará disponível nas 15 agências da Unicred Porto Alegre a partir da próxima segunda-feira (14), até o final do mês, ou enquanto durarem os estoques.

Para o presidente da Unicred Porto Alegre, Dr. José César Boeira, esta é uma atividade que proporciona divertimento, estimula a vontade de vencer, mas, basicamente, ensina a cooperar, no sentido mais amplo da palavra. “Sabemos que os jogos são fundamentais para que as crianças tenham melhor relacionamento em grupo e consciência de ajuda mútua. Com o “Jogo da Cooperação” elas aprendem a cooperar entre si, além de exercitar o raciocínio. Isto faz com que aprendam a resolver seus problemas com muito mais agilidade”, afirma.

Regras do Jogo

O “Jogo da Cooperação” pode ser jogado entre dois ou quatro participantes da família ou amigos. Os próprios jogadores decidem quem começa o jogo, lançando o dado e avançando. Se o dado cair em uma casa dourada, ele recebe uma carta dourada. Todas estas cartas contêm mensagens derivadas dos sete princípios do cooperativismo e, todas elas, ou são neutras ou ajudam os demais jogadores, deixando claro o sentido do cooperativismo.

Há casas no tabuleiro que fazem o jogador retroceder, assim como na vida real. Mas todas podem ser transpostas, graças ao próprio esforço, estratégia ou com a ajuda dos demais jogadores. Juntando sete cartas douradas ou concluindo o percurso todos compõem o pódio lado a lado. Isto demonstra que, mesmo em oportunidades diferentes, todos podem vencer.

Deixe seu comentário: