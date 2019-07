Jornal francês informa que o Barcelona pagou a multa rescisória para contratar Griezmann

De acordo com o jornal francês “L’Equipe”, o Barcelona pagou nesta quinta-feira (11), através de uma transferência bancária, a multa rescisória no valor de 120 milhões euros (o equivalente a 512 milhões de reais) do atacante Griezmann, do Atlético de Madrid. Por conta da compensação bancária, o negócio deve ser concretizado nesta sexta-feira (12), com o anúncio oficial.

Enquanto os franceses garantem o pagamento da multa rescisória de Griezmann, os espanhóis também veem o negócio como certo. Mas garantem que será concretizado apenas nesta sexta-feira. Os diários “Marca”, de Madri, e “Sport” e “Mundo Deportivo”, da Catalunha, apontam que a conclusão da transação deve ocorrer nesta sexta-feira.

Caso seja anunciado nesta sexta-feira como novo reforço do Barcelona, Griezmann encerra uma novela que se arrasta desde o fim da temporada passada, quando anunciou que não jogaria mais pelo Atlético de Madrid. O nome do francês esteve ligado ao clube catalão em diversas manchetes na Espanha enquanto a negociação estava em andamento.

O Barcelona tentou de todas as formas negociar com o Atlético de Madrid, que em momento algum abriu mão da multa rescisória do francês. O jogador não se reapresentou com o grupo de jogadores para a pré-temporada, segundo seus advogados suas férias terminam apenas nesta sexta-feira.

Em Ibiza

Se havia a dúvida acerca de onde Antoine Griezmann estava enquanto aguardava a solução do imbróglio Barcelona x Atlético de Madrid, não há mais. O jornal catalão “Sport” publicou uma foto na capa de sua edição de quinta-feira mostrando o atacante francês em Ibiza, e disse que o plano do jogador era ficar por lá aguardando até que o Barcelona pagasse o valor de sua multa rescisória.

Os jogadores do Atlético de Madrid se reapresentaram na última quinta-feira, mas Griezmann não deu as caras por lá. A manchete do “Sport” dizia: “Direto para Barcelona”.

O diário disse, ainda, que o clube catalão trabalha para que o jogador inicie a sua pré-temporada na próxima segunda-feira, dia 15 de julho.

