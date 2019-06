Jornal revela salário absurdo que Neymar pode ganhar se acertar com Real Madrid

O atacante Neymar, apesar de estar fora da Copa América por lesão e de ter se envolvido em acusações de estupro e agressão, também está nos holofotes por conta de possíveis negociações envolvendo seu retorno à Espanha. Segundo o Mundo Deportivo, porém, o destino não seria o Barcelona e, sim, o Real Madrid – e por uma quantia considerada um absurdo.

Na quinta-feira, o periódico afirmou que Florentino Pérez, presidente do clube blanco, “sempre teve uma especial predileção por Neymar” e que os merengues estariam dispostos a desembolsar cerca de 130 milhões de euros (por volta de R$ 560 milhões) para ter o brasileiro em seu plantel, além de poder envolver outros nomes na negociação, como Gareth Bale, que não está nos planos de Zidane, ou James Rodríguez, que jogou as duas últimas temporadas emprestado ao Bayern de Munique, que acabou não exercendo o direito de compra.

Na última quarta-feira, os jornais internacionais noticiaram que Neymar teria enviado uma mensagem ao presidente do PSG pedindo para deixar o clube. “Não quero jogar mais aqui. Quero voltar à minha casa de onde nunca devia ter saído”, teria dito Neymar.

As especulações a respeito da transferência ainda vão além na Espanha. Isso porque de acordo com o canal TV Gol, Neymar já estaria inclusive procurando casa em Barcelona, já tendo contatado o dono de sua antiga residência na Catalunha.

Neymar tem rejeição de 70% dos sócios do Barcelona

Embora o Real Madrid pareça estar “correndo por fora”, jornais e noticiários internacionais dão como muito próximo o retorno de Neymar ao Barcelona. No entanto, o espanhol Mundo Deportivo realizou uma pesquisa entre os sócios do clube catalão e o resultado não é nem um pouco favorável ao brasileiro: 71,2% não deseja sua volta ao Camp Nou.

Por outro lado, 28,8% acredita que Neymar pode reconduzir sua situação e voltar a oferecer o grande nível que mostrou em sua passagem pelo clube ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, amigos próximos do jogador, inclusive. A matéria diz, ainda, que deve-se notar que a opinião sobre Neymar “tem evoluído” ao longo das semanas: onde o não foi amplamente maioria por meses, agora muitos estão dizendo sim.

Neymar foi vendido do Barcelona ao Paris Saint-Germain em agosto de 2017 por 222 milhões de euros (R$ 812 milhões à época), porém, desde que pisou em Paris muitos são os rumores de que ele ou voltaria ao Barça ou iria para o rival Real Madrid.

Nas últimas semanas, principalmente por conta da turbulenta vida pessoal, com agressão a torcedor, acusação de estupro e corte da Seleção Brasileira devido a outra lesão, essas especulações aumentaram. Na última sexta-feira, o próprio Mundo Deportivo afirmou que Philippe Coutinho poderia ser envolvido em uma provável negociação entre os clubes. As informações são do portal Fox Sports.

Deixe seu comentário: