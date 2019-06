Uma jornalista mexicana, Norma Sarabia, foi assassinada na terça-feira (11) à noite no estado de Tabasco, sudeste do país, informou o jornal local “Tabasco HOY”, no qual ela trabalhou por 15 anos. As primeiras informações indicam que ela foi atingida por vários tiros disparados por dois homens que estavam em uma motocicleta quando tentava entrar em casa. A repórter se dedicava à cobertura policial.

Deixe seu comentário: