Jovem morre após ser atropelada junto com a mãe em Porto Alegre

Uma jovem de 19 anos, identificada como Brenda Gabriele Vargas Carrales, morreu após ser atropelada por um carro, na noite de segunda-feira (13), na avenida Aparício Borges, no bairro Glória, em Porto Alegre.

Ela estava junto com a sua mãe, Cátia Silene Vargas Moreira, 42 anos, que também foi atingida pelo veículo e fraturou as duas pernas.

O motorista fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, mãe e filha estavam sobre uma faixa de segurança no momento do acidente, mas teriam tentado atravessar a via quando a sinaleira estava verde para os veículos. Elas haviam saído de um colégio na região.

A polícia analisa imagens de câmeras de segurança para identificar o condutor. Ele estaria trafegando em alta velocidade.