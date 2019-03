A Justiça do Rio determinou que seja expedido um mandado de prisão contra Rennan da Silva Santos, conhecido como DJ Rennan da Penha. Após ser inocentado em primeira instância, o artista acabou condenado, em segunda instância, após recurso do Ministério Público do Rio, por associação para o tráfico de drogas. Ele deverá cumprir 6 anos e 8 meses em regime fechado.

