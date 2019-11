Futebol Kannemann e Alisson são ausências em parte aberta do treino do Grêmio

Por Redação O Sul * | 22 de novembro de 2019

Próximo compromisso do time é no domingo, contra o Palmeiras Foto: Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na preparação para encarar o Palmeiras, o técnico Renato Portaluppi comandou o penúltimo treino do time no CT Luiz Carvalho. O trabalho da manhã teve a primeira parte fechada aos jornalistas, e quando o acesso foi liberado foi possível notar duas ausência: a do zagueiro Walter Kannemann e do atacante Alisson, ambos não estavam no gramado.

Com a ausência do dois titulares, a formação do time passa a ter dúvidas para a partida deste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Kannemann, que juntamente com Matheus Henrique e Phelipe Megiolaro, voltam a ser reforços depois de participarem de amistosos com suas seleções.

Ainda neste sábado, o tricolor faz um último treino antes da viagem para São Paulo. Caso Kannemann não possa atuar, David Braz deve seguir no time. No ataque, Pepê é o candidato em caso de ausência de Alisson. O provável time do Grêmio tem: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Kanneman (David Braz), Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luciano, Éverton; Tardelli.

Pela 34ª rodada, Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

