Klaus comemora sequência no Inter e vive expectativa por jogar pela 1ª vez no Maracanã

O jogo contra o Fluminense, neste sábado, pode marcar um momento especial Klaus. O zagueiro de 25 anos, que voltou a ser relacionado no time principal, ganha nova chance de estar os titulares. Oportunidade em que o jogador disputará sua primeira partida no estádio Maracanã, com a camisa colorada.

A conquista dos três pontos é, claro, o objetivo principal. Mas o time alternativo que entrará em campo, tem motivos a mais para buscar a vitória. Uma boa atuação pode significar novas chances em momento que o time está disputando três competições. Além disso, a equipe busca encerar um jejum sem triunfos fora de casa, pelo Brasileirão.

“Nas outras competições já mostramos nossa força fora de casa. Dentro de casa, contra o Ceará, foi uma atuação segura. Queremos atuar bem fora de casa também pra coroar esse bom momento da equipe em todas as competições. Precisamos vencer pra subir na tabela”, afirmou o defensor.

Para isso, o grupo sabe que irá enfrentar um time que também está em busca do mesmo objetivo, e que precisa ainda mais do resultado para deixar o Z-4, atualmente 17° colocado. “É uma equipe que vai buscar melhorar sua situação na tabela. Tiveram uma bia atuação na Sul-americana.”

Durante a entrevista coletiva nesta sexta-feira Klaus falou sobre seu momento no colorado. Depois de retornar ao time titular, o defensor pode fazer sua primeira partida no palco do futebol, o estádio Maracanã.

“A definição do time sai hoje. É um palco muito importante do futebol, com certeza é uma satisfação enorme. O jogador quer sempre estar jogando. Estive de fora algum tempo, mas sempre trabalhei forte. Estamos vivendo um bom momento em todas competições e vamos precisar do grupo. Trabalhamos para ter oportunidade e agora é abraçar ela. O grupo passa muito apoio aos jogadores que jogam menos e isso nos ajuda bastante. Estamos sempre esperando as oportunidades e esperamos dar conta do recado”, destacou o jogador.

Ainda pela manhã, ocorre o último treino do time antes do jogo. Fluminense e Inter entram em campo neste sábado, às 19h, no Rio de Janeiro.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

