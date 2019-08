Laghetto Experience: gastronomia do Tibet ganha destaque

A segunda noite do Laghetto Experience, que aconteceu no dia 13/08, contou como tema o Tibet, com um cardápio elaborado pelo Chef Ogen Shak, para proporcionar as sensações da região do planalto da Ásia. O jantar teve entrada, prato principal e sobremesa, harmonizado com vinhos e espumantes, oferecidos pela vinícola Salton.

O cardápio começou com o tradicional Pötcha, o chá mais querido dos tibetanos, preparado a base de chá preto do Himalaia. A entrada foi com Momos tradicionais mistos salteados na manteiga ao molho de manjericão com castanhas de caju picadas, além de uma salada preparada especialmente pelo Chef. Depois, um Carré francesa-costela de cordeiro ao molho de manteiga, arroz branco com castanha de caju picada, especiarias tibetana e gergelim preto composto com batatas cozidas seladas na manteiga temperada com especiarias tibetanas. Para finalizar, o aclamado Shintok Tse, um purê de banana com uvas passas, castanhas de caju picadas e crocantes foi preparado nesta edição especial exclusiva, artisticamente decorado com ganache de chocolate belga 70% e acompanhado de culê de goji berry com um toque especial de cassis. Os sorvetes de creme e morango artesanal batidos com nata tornam esta delícia inesquecível.

O Laghetto Experience aconteceu no Laghetto Stilo Higienópolis (Rua Inácio Vasconcelos, 49 – Boa Vista), em Porto Alegre, às 20h.

O chef Ogen Shak nasceu no Tibet. Aos 16 anos, atravessou o Himalaia a pé, carregando dois irmãos menores, para fugir em direção à Índia. Artista plástico especializado em arte sacra tibetana, há 12 anos veio para o Brasil. É um dos proprietários do Espaço Tibet, em Três Coroas, uma experiência gastronômica que cultiva a essência tibetana e reflete um estilo de vida. Muito mais do que um restaurante, suas cores, aromas, sons e sabores alimentam o corpo e inspiram a alma a viver uma vida com mais sentido.

