Os Jogos Escolares do Rio Grande do Sul foram lançados na manhã desta segunda-feira (25), em cerimônia na Secretaria da Educação. A previsão é que cerca de 140 mil estudantes, de 2 mil escolas, participem das competições. As disputas da primeira fase, no âmbito municipal, se iniciam em abril. A novidade é uma modalidade paralímpica, a bocha olímpica.

