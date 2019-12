Acontece Lance de Craque 2019: D’Alessandro apresenta equipes e uniformes

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

A sexta edição do Lance de Craque trará a Porto Alegre 44 estrelas do futebol. Na próxima sexta-feira (20), às 19h30, Andrés D’Alessandro anuncia à imprensa e a convidados as equipes que entrarão em campo com as cores dos Amigos do D’Ale e dos Amigos do Guerrero. Os uniformes também serão apresentados durante o evento.

A partida beneficente ocorre no sábado (21), às 18h, no Estádio Beira-Rio, e a renda líquida será doada a quatro instituições: ACM (Associação Cristã de Moços), Centro de Educação Profissional Calábria, Associação Beneficente Santa Zita de Lucca e Associação Sol Maior.

Em cinco edições já realizadas, mais de 100 mil pessoas compareceram ao estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A arrecadação do projeto, que tem o craque argentino como embaixador, supera R$ 2,6 milhões e já beneficiou 27 instituições e entidades assistenciais do Rio Grande do Sul. A auditoria, como em todos os anos, fica por conta da Fundação La Salle.

Serviço

O quê: Apresentação das equipes e dos uniformes do Lance de Craque 2019 – 6ª edição

Quando: Sexta-feira, 20 de dezembro, às 19h30

Onde: Hotel Laghetto Stilo Higienópolis (Avenida Inácio Vasconcelos, 49, POA/RS)

