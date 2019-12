Porto Alegre Largo dos Açorianos é limpo após novas pichações

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

Secretário Ramiro Rosário esteve no local durante a manhã de segunda-feira. Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA Secretário Ramiro Rosário esteve no local durante a manhã de segunda-feira. (Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA) Foto: Rafaela Redin/SMSUrb PMPA

O Largo dos Açorianos foi rapidamente limpo nesta segunda-feira (16), após mais um ato vandalismo, ocorrido na madrugada de domingo. Durante a manhã, o secretário municipal de Serviços Urbanos, Ramiro Rosário, e uma equipe de servidores da pasta realizaram a limpeza da pichação com um removedor especial. A facilidade na remoção – que levou poucos minutos – ocorreu porque no mês de setembro toda a estrutura de concreto recebeu uma camada de tinta antipichação, doada pela empresa Liko Tintas.

“Não vamos nos curvar ao vandalismo. Os pichadores do Largo dos Açorianos se deram mal duas vezes. Foram pegos pela Guarda Municipal de Porto Alegre; e o espaço é protegido com tinta antipichação doada, que facilitou nossa limpeza”, afirma o secretário.

Esta é a segunda vez que o monumento sofre com pichações. Quatro dias após a entrega para a cidade, no dia 22 de agosto, o local foi vandalizado com tinta vermelha. Na mesma data, as equipes da SMSUrb realizaram a limpeza.

Denúncias – Ainda na madrugada de domingo, agentes da GM (Guarda Municipal) detiveram dois pichadores que agiram no Largo dos Açorianos, após denúncias durante patrulhamento no bairro Cidade Baixa. O Disque Pichação funciona pelo fone 153, e a população pode registrar ocorrências de danos ao patrimônio. A previsão de atendimento pelo patrulhamento da GM é de, no máximo, 25 minutos.

