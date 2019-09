Lebes Life Store adere à campanha mundial de prevenção do suicídio

Desde o último domingo (1º/09), a fachada da Lebes Life Store está iluminada de amarelo em alusão à campanha de prevenção do suicídio.

Dados recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde indicam que, no mundo, uma pessoa morre a cada 40 segundos por suicídio e, pelo menos, 32 brasileiros tiram a própria vida diariamente. As entidades ressaltam a necessidade de conscientização já que há possibilidade de prevenção em 90% dos casos.

Diante desta realidade, a Lebes se solidarizou à causa do Setembro Amarelo e à luta do Centro de Valorização da Vida (CVV) pela prevenção do suicídio.

Sensível a outros movimentos de cuidados com a saúde, a rede de varejo também vai apoiar o Outubro Rosa (para prevenção do câncer de mama) e o Novembro Azul (sobre câncer de próstata), iluminando a filial do Centro Histórico de Porto Alegre com as cores alusivas a estas causas.

Ainda em setembro, a Lebes faz a sua homenagem a todos os gaúchos, iluminando a fachada da mesma filial com as cores da Revolução Farroupilha.

