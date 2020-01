Verão Lebes promove a 4ª edição do tacobol com crianças do ICI em Capão da Canoa

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

O tradicional campeonato de taco, em parceria com o Instituto do Câncer Infantil, acontece no dia 11 de janeiro em novo local Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No sábado, dia 11 de janeiro, a emoção volta a tomar conta das areias de Capão da Canoa com a 4ª edição do Tacobol Lebes. Em parceria com a Re.projects e, em apoio ao Instituto do Câncer Infantil, a Lebes vem repetir o sucesso das outras edições, desta vez em novo endereço, próximo à Avenida Poti, centro da cidade.

O campeonato promove a reinserção social de crianças, em fase final de tratamento, possibilitando que tenham momentos divertidos na beira da praia. “Este projeto é muito inspirador pois incentiva que todos lutem para virar o jogo em qualquer situação. Estas crianças dão um show de superação e uma lição de vida”, comenta Otelmo Drebes Junior, diretor de Marketing e Vendas da Lebes.

As oito equipes formadas por comunicadores, atletas e celebridades gaúchas já estão motivadas para entrar na Arena de Verão Lebes e ter um dia divertido e especial em nome desta grande causa do ICI. Participam desta edição: Rodrigo Adams, Duda Streb, André Brunetto, Capu, Pam Zottis Lu Kohlmann, Fernanda Pandolfi, Gabriel Picarelli, MC Jean Paul, Ki Fornari, Cris Azambuja, Gustavo Endres, Hans Ancina, Pâm Machado, Mari Wofchuk e Vanessa Musskopf.

As crianças serão as técnicas, responsáveis por incentivar e motivar os atletas. Para marcar os pontos, cada dupla deve correr até a criança na lateral da quadra e bater na sua mão.



O Tacobol acontece no sábado, das 10h às 13h, na beira da praia, em frente à Avenida Poti. Na sequência, será aberta a Arena de Verão Lebes com roleta premiada, karaokê, empréstimos de materiais esportivos, cadeiras e guarda-sóis. As atividades da Arena finalizam às 17h.

Para mais informações e para conhecer as crianças envolvidas no projeto, acesse o evento oficial do Facebook: Tacobol Lebes 2020. Em caso de chuva o evento será transferido.

#verão pampa

Voltar Todas de Verão

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário