Leffa Estofados leva expertise criativa para a Casa Cor RS 2019

A Leffa Estofados confirma sua presença na Casa Cor RS 2019, mostra de arquitetura, decoração e paisagismo do Rio Grande do Sul. A 28ª edição acontece de 23 de julho a 08 de setembro de 2019, junto ao antigo Hospital da Criança Santo Antônio, localizado na Av. Ceará, 1549, em Porto Alegre (RS).

Na edição de 2019 da Casa Cor, a Leffa Estofados apresenta ao público, sua expertise criativa, capacidade de produção, materiais e design personalizado. Tudo isso, poderá ser conferido nas peças de mobiliários e elementos, que encontram-se nos ambientes de cinco escritórios de arquitetura e decoração – Andréa Magalhães, Caroline Kreling, Daniel Wilges, a dupla Elisa Martins e Fernanda Paim e o escritório Oslo Arquitetura. “A sinergia com a marca e a criatividade dos projetos, foram essenciais nas composições de nossa escolha e apoio a esses profissionais que possuem características marcantes em seus trabalhos como vanguarda, inovação e elegância”, destaca Vanice Leffa, diretora da Leffa Estofados.

A equipe da Leffa Estofados participou de todo processo criativo de mentoria com os profissionais no que tange a preparação dos móveis produzidos pela Leffa e pensados à composição destes ambientes. “Além de entender a concepção do projeto na sua totalidade, este trabalho serviu para em conjunto, selecionarmos os materiais, propor ideias, apresentarmos os tecidos e elementos, tudo visando o melhor acabamento visual das peças”, explica Vanice.

La Vie Em Rose

Living moderno, com referências românticas, assinado pela arquiteta Andréa Magalhães. Espaço acolhedor, sofisticado. Na seleção do mobiliário, a Leffa Estofados, participou na construção dos paineis em couro natural texturizado, que ganham um charme à parte. Destaque também para os puffs revestidos no couro de pirarucu. As peles oriundas da pesca de manejo certificadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais – Ibama. Com base em latão dourado. Uma forte tendência nos acabamentos de estofados.

Sala Brasileira

Projetada pela arquiteta Caroline Kreling, a sala é um sinônimo de elegância. Os raios de sol da manhã banham as formas e curvas do espaço, fazendo alusão ao mestre da arquitetura moderna nacional, Oscar Niemeyer, o qual possui desenhos originais expostos ao lado da lareira em madeira “Pau Ferro”. Neste espaço, a Leffa Estofados desenvolveu paineis revestidos em camurça, que permitem iluminar o chão, criando um charme à parte.

Studio Slim

Criado pelo arquiteto Daniel Wilges, o Studio Slim foi inspirado nas formas finas, linguagem criativa e elegante. O insight vem de um grande desafio de desenvolver propostas para espaços cada vez mais reduzidos. Com criação exclusivamente à Casa Cor RS 2019, foram feitas duas peças de mobiliário, em parceria com a Leffa Estofados, levando a marca do profissional. A cama OPA, traz uma singularidade em especial, pois concentrou um grande estudo de design e um resgate das memórias afetivas e estilo retrô, oferecendo praticidade à organização para o cliente. A cama já vem com cabeceira, dispensando adquirir este item separadamente. A Cama Opa foi produzida totalmente em ferro galvanizado, com revestimento de lona 100% algodão estonada e pré-lavada com amaciante, traduzindo conforto e maciez. A cabeceira da cama é feita toda em palha, uma das apostas em revestimentos de décor e estilo deste ano. Os pés são de aço inox dourado para dar maior sofisticação. Além disso, a Cama OPA apresenta diversas funcionalidades como: luz de LED iluminando o chão com circuitos independentes (podem ser ligados e desligados dos dois lados) perfeito para fazer um clima ou para iluminar o ambiente sem acordar o parceiro (a). A peça possui dois criados mudos, que são acoplados de cada lado da cama, com gavetas. Conta ainda com a lateral da cabeceira com carregadores e entrada USB, garantindo assim, funcionalidade e praticidade.

Suíte Nature

Dormitório da filha, uma pequena bailarina que adora natureza! A dupla de arquitetas Elisa Martins e Fernanda Paim buscaram inspiração de elementos e acabamentos naturais para compor o espaço. A Leffa Estofados participa deste ambiente, com parceria colaborativa da banqueta que foi forrada em linho com tachas pretas, disposta aos pés da cama.

Oslo Living Bar

Concebido pelos profissionais Ruy Barcellos, Ana Paula Queruz, Renata Dias e Cristina Camps, os 53m² de ambiente estão distribuídos em três ambientes que valorizam o convívio e o entretenimento. Um puff em capitonê redondo em linho misto com franjas, com design assinado pela Oslo Arquitetura, ganha charme evidente, produzido pela Leffa Estofados. Além disso, as portas do espaço foram revestidas com tecidos em listras e jacquard bordado, todos com detalhes cravejados em tachas, dando suntuosidade ao espaço, igualmente, fornecidos pela Leffa Estofados.

Deixe seu comentário: