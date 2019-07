Leilão do DetranRS: mais de 800 veículos e sucatas serão leiloados em Caxias do Sul

O DetranRS promoverá, em Caxias do Sul, um leilão de veículos e sucatas de sete Centros de Remoção e Depósito da região. Ao todo, serão ofertados 833 itens retidos administrativamente e não reclamados pelos proprietários que estão nos depósitos de Antônio Prado, Flores da Cunha, São Marcos, Vacaria e Caxias do Sul. O evento acontecerá nesta quarta-feira (17), às 10h, no Personal Royal Hotel (rua Garibaldi, nº 153 – Pio X).

Os interessados podem arrematar dois tipos de bens: sucatas para reciclagem ou veículos com documentação (aptos para voltar a circulação). Os veículos com documentação não têm restrições policiais e/ou judiciais e são desvinculados de qualquer pendência legal ou financeira.

Veículos com documentação

Podem participar pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza. Para arrematar o lote, o comprador deverá apresentar no ato o RG, CPF e comprovante de residência, se pessoa física; contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante, se pessoa jurídica.

Sucatas

A compra de sucatas poderá ser realizada apenas por empresas que atuam como desmanches de veículos, venda de peças usadas e reciclagem de sucatas registradas no DetranRS (CDVs).

