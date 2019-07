Leonardo admite contato do Barcelona sobre o retorno de Neymar ao clube, mas adianta: “Não somos vendedores”

Diretor esportivo do PSG (Paris Saint-Germain), Leonardo falou com o jornal “Le Parisien” nesta segunda-feira (08) sobre as expectativas nesse retorno ao cargo de dirigente do clube, mas acabou tendo que responder mais sobre Neymar do que sobre qualquer outro assunto. O brasileiro abriu o jogo: disse que houve “contatos muito superficiais” com o Barcelona, mas que, até o momento, não recebeu propostas oficiais. E reconheceu que a posição do craque e de seu estafe “está clara para todo mundo”.

“Nós falamos com o estafe dele também. Todo mundo sabe. A posição dele está clara para todos os envolvidos. Mas uma coisa é concreta hoje: ele ainda tem três anos de contrato conosco. E já que não recebemos nenhuma proposta, não podemos discutir isso”, explicou o diretor.

Leonardo comentou, também, a ausência de Neymar na reapresentação da equipe nesta segunda-feira – o PSG divulgou nota dizendo que “tomará medidas apropriadas”, enquanto o pai do jogador colocou panos quentes explicando que o clube estava ciente dos compromissos do jogador. O dirigente brasileiro, por sua vez, rebateu a justificativa de Neymar pai e reforçou a possibilidade de uma punição.

“Hoje (segunda-feira), ele não apareceu na reapresentação. Ele deveria ter chegado, mas não chegou. Mas ele sabia que deveria estar aqui. Nós vamos estudar as medidas que podem ser tomadas como faríamos com qualquer empregado”, afirmou ele.

Confira uma parte da entrevista:

Qual o problema entre PSG e Neymar?

Você recebeu alguma explicação?

Ele marcou compromissos com seu instituto e patrocinadores. Mas essas não foram datas combinadas com o clube. Ele jogou sua última partida no dia 6 de junho (amistoso entre Brasil e Catar). As férias dele foram até 8 de julho. Ainda assim, ele não veio.

Quando Neymar vai retornar aos treinos do PSG?

Eu não sei. A única coisa que sei é que ele não está aqui na data combinada, 8 de julho.

O Neymar expressou claramente seu desejo de sair?

Está claro para todo mundo. Mas no futebol, você diz uma coisa hoje e outra amanhã. É incrível, mas é assim.

Desde que voltou ao PSG no dia 14 de junho, você conversou com Neymar?

Sim. Não quero te contar todos os detalhes da conversa. Nós falamos com o estafe dele também. Todo mundo sabe. A posição dele está clara para todos os envolvidos. Mas uma coisa é concreta hoje: ele ainda tem três anos de contrato conosco. E já que não recebemos nenhuma proposta, não podemos discutir isso.

Basicamente, por que ele quer sair?

Eu já respondi isso. Quando um jogador quer deixar o clube, e eu não estou falando do caso do Neymar em particular, é o normal do futebol. Por que isso deve ter tratado como uma desgraça? Como se o clube tivesse falhado em convencer o jogador a ficar. Como se fosse culpa do clube. E no caso do Neymar, que não compareceu à reapresentação, ainda vai ser responsabilidade do clube se o problema não for resolvido? Não. Se o jogador chega atrasado, a culpa é dele. Depois disso, haverá procedimentos internos, e vamos ver como as coisas vão ser. Jogadores que não se reapresentam a tempo, isso acontece em todos os lugares.

