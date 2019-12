Magazine Leonardo DiCaprio passa o final de semana no Colorado com a namorada

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2019

O ator deve passar o Natal em Aspen com Camila Morrone. Foto: Divulgação O ator deve passar o Natal em Aspen com Camila Morrone. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone estão passando o fim de semana em Aspen, no Colorado. O ator lutou para não ser reconhecido durante uma saída noturna com a namorada.

Usando boné de beisebol e casaco preto, ele foi visto tentando esconder sua identidade enquanto saía para jantar com Camila no restaurante japonês Matsuhisa, segundo o jornal Daily Mail.

No início do dia, o casal foi visto fazendo compras de Natal com o melhor amigo de DiCaprio, o ator de 43 anos, Lukas Haas. O trio passou por lojas de luxo, incluindo Chanel e Loro Piana.

O ator de 45 anos tentou manter um perfil discreto o tempo todo, para não ter que lidar nem com fãs e muito menos com a imprensa.

Semana agitada

Leonardo DiCaprio foi um dos convidados à festa de 50 anos de P.Diddy esta semana em Los Angeles.

O rapper e produtor não economizou na comemoração e a celebração estava cheia de celebridades, incluindo também Beyonce Knowles, Jay-Z, Kanye West, Kim Kardashian, Khloe Kardashian, Kylie Jenner, Naomi Campbell, Usher e Mary J. Blige.

Leonardo estava todo o tempo acompanhado da namorada Camila Morrone, com quem, dizem, já está morando junto há algum tempo. O ator curtiu muito a festa com Camila, e parecia verdadeiramente feliz e relaxado, dançando na pista.

