Lesionados, Leonardo Gomes e Maicon deixam delegação do Grêmio e retornam para Porto Alegre

Pós-queda na Copa do Brasil, o Grêmio já se prepara para um novo compromisso, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. A delegação que viaja de Curitiba direto para Belo Horizonte, contudo, sofreu duas baixas. Ambos com problemas musculares, o lateral Leonardo Gomes e o volante Maicon deixaram o grupo e retornaram para Porto Alegre.

O caso de Leonardo Gomes é o que mais gera preocupação. O lateral-direito precisou ser substituído durante a partida contra o Athletico-PR, nesta quarta-feira, após sofrer uma entorse. O jogador passará por exames no joelho na chegada à capital gaúcha e é sinal de preocupação para o técnico Renato, já que deixou a cidade com muletas e com uma proteção no joelho.

O mesmo ocorre com Maicon. O volante retorna par seguir com o tratamento na panturrilha. O atleta ficou de fora do duelo contra os paranaenses por conta das dores.

Após a desclassificação na competição, o time de Renato agora foca às atenções na disputa do Campeonato Brasileiro e Libertadores. No domingo, o time enfrenta o Cruzeiro, no domingo, às 11h, no Mineirão.

