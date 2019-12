Rio Grande do Sul Liberado o trânsito no viaduto da ERS-040, no entroncamento com a ERS-118, em Viamão

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Governador participou da cerimônia de liberação do tráfego Foto: Divulgação ERS-040 (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Às vésperas do período mais movimentado nas estradas gaúchas, o tráfego no viaduto da ERS-040, no entroncamento com a ERS-118, foi liberado nos dois sentidos na manhã desta quarta-feira (18). A ERS-040 liga Viamão às praias de Pinhal e Cidreira, entre outras, recebendo tráfego intenso no verão.

Executada pela EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias), a nova estrutura desafoga o trânsito no ponto de confluência das duas rodovias estaduais, onde historicamente havia lentidão e congestionamentos.

“São R$ 20 milhões de investimento feito pela nossa Empresa Gaúcha de Rodovias, devolvendo à população desta região aquilo que é recolhido no pedágio e que significará deslocamento mais rápido, sem congestionamento por ter de esperar pelo semáforo, mas, mais do que isso, é uma obra que vai trazer segurança para a população que circula por aqui“, destacou o governador Eduardo Leite, que participou do ato de retirada dos cones sobre o viaduto.

A construção da estrutura, iniciada em junho de 2018, tem investimento total de R$ 20.682.126,90, com recursos oriundos da praça de pedágio de Viamão. Embora liberado inicialmente em uma pista para cada sentido, atendendo à demanda da ERS-040, que tem pista simples, o viaduto foi erguido com pista dupla, prevendo futura duplicação da via.

“O usuário da ERS-040 quer transitar pela rodovia sem congestionamentos, e é isso que estamos proporcionando a partir de hoje, com o tráfego liberado sobre o viaduto”, reforçou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “A liberação de duas faixas vai atender ao aumento no fluxo de veículos durante o verão. Certamente, já teremos um trânsito mais fluido entre a Capital e o Litoral Norte do Estado”, completou.

