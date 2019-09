LIDE RS e Federação Israelita promovem evento com foco em Inovação e Negócios

Com o tema “Ambiente de Inovação e as Oportunidades de Negócios entre o Estado do Rio Grande do Sul e Israel”, o LIDE Rio Grande do Sul, em parceria com a Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), promovem café da manhã empresarial, na próxima quarta-feira (11/9), no Hotel Sheraton Porto Alegre. O encontro, que faz parte do Projeto “Novos Horizontes”, terá como palestrantes o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, e o secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Luiz da Cunha Lamb.

Para presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, “é uma satisfação proporcionar aos nossos convidados e associados um encontro onde se possa debater o quanto as recentes tecnologias e a Inovação influenciam nossas atividades e nos propiciam mais e melhores oportunidades de negócios. Israel está entre os países que mais desenvolvem tecnologias, com impacto em vários setores da economia. Diante disto, nosso papel é estimular, cada vez mais essa relação bilateral, com foco no desenvolvimento de nosso Estado em áreas onde os israelenses obtiveram significativos avanços, como na educação, na agricultura, na geração de energia e tantas outras, com um protagonismo reconhecido mundialmente”, afirma.

Palestrantes

Yossi Avraham Shelley

O diplomata israelita Yossi Avraham Shelley tem 61 anos. É Bacharel em Direito pelo Colégio Rishon LeZion e Engenheiro Civil formado pela Universidade Ben-Gurion, ambos de Israel. É casado e tem duas filhas. Fala hebraico, português, inglês, espanhol, francês, russo e árabe. Entre os cargos que ocupou, foi Membro do Conselho da Corte Administrativa Israelense – Ministério da Justiça de Israel. Desde que foi escolhido pelo governo israelense para a Embaixada de Israel no País, no início de 2017, Shelley já visitou mais de 15 estados brasileiros, com o intuito de estreitar relações comerciais e estabelecer parcerias entre Brasil e Israel.

Luiz da Cunha Lamb

Atual Secretário Estadual de Inovação, Ciência e Tecnologia, Luís Lamb foi pró-reitor de pesquisa e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). Lamb é formado em Ciência da Computação pela Ufrgs, mestre em Computação pela mesma universidade e PhD pelo Imperial College London. Ele também atuou como coordenador do Comitê Gestor da Aliança para Inovação UFRGS-PUCRS-Unisinos e foi um dos agraciados com o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018, na categoria de Pesquisador Destaque na área de Computação.

