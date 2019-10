Líder do PSL na Câmara dos Deputados se diz traído por Bolsonaro e fala em “vagabundagem”

O deputado federal Delegado Waldir (GO) afirmou, na manhã desta sexta-feira (18), que o Palácio do Planalto e ministros do governo estão atuando junto a parlamentares para derrubá-lo da liderança do PSL na Câmara. Ele disse ter sido “traído” pelo presidente Jair Bolsonaro.

Waldir deu as declarações ao chegar para uma reunião da executiva do PSL, um dia depois de ter sido divulgado um áudio em que o parlamentar diz que vai “implodir” o governo Bolsonaro. Depois, ele recuou e afirmou ter feito a fala em um “momento de sentimentos”.

“Nada do que eu falei [no áudio] é mentira. Se você for traído, como vai se sentir? Eu fui traído. O presidente, pessoalmente, está interferindo para me tirar da liderança. Isso não é traição?”, disse.

“Se eu sou fiel a ele desde 2011. Se ele pessoalmente, junto com o líder do governo [deputado] Vitor Hugo [PSL-GO] e o senador [governador] Ronaldo Caiado [DEM] trabalham para me derrubar do diretório de Goiás. E assim está fazendo com outros parlamentares no País todo. Isso não é traição, isso não é vagabundagem? Então eu não retiro nada do que eu falei”, declarou o parlamentar nesta sexta.

“É muito difícil um líder como eu permanecer, considerando que o presidente usa o Palácio do Planalto pessoalmente, ligando para parlamentares, interferindo no Parlamento. É extremamente difícil você competir quando ministros pessoalmente ligam para cada parlamentar, estão pedindo para assinar a lista que leva a liderança para o filho do presidente”, disse o Delegado Waldir.