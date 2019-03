Liderança e carreira para mulheres será tema de encontro gratuito em Porto Alegre

Dentro do “Março é Mulher”, a ONG de mulheres de negócios Business Professional Women (BPW), de Porto Alegre, organiza um grande encontro gratuito para empreendedoras, executivas e profissionais de várias áreas. No próximo dia 28 de março, às 19h30min, no Auditório do 9º Andar do Prédio 50, da PUCRS, (Av. Ipiranga 6681), ocorrerá a primeira edição de 2019 do projeto Trocas Inteligentes, com o tema “Liderança e Carreira”. O encontro vai reunir painelistas das três grandes redes do país: BPW Porto Alegre, Mulheres do Brasil e Escola de Negócios da PUCRS. Inscrições somente pelo site SYMPLA.

“Março é Mulher, evento que atinge neste ano a quarta edição, é um Projeto da BPW Brasil que acontece desde 2003 e tem mensuração positiva de resultados, tanto de público, quanto dos conteúdos, contemplando sempre o empreendedorismo, empoderamento das mulheres e as discussões de gênero no ambiente corporativo. Trata-se do maior acontecimento alusivo ao mês da mulher”, afirma Lessandra Fraga, presidente da BPW Porto Alegre. Para a primeira vice-presidente da BPW Porto Alegre, Michele Zavadil Pereira, neste Trocas Inteligentes, ocorrerá uma aproximação com o tema proposto. “Para a associação, o evento se tornou uma vitrine e é uma forma de credibilidade da ONG perante a comunidade”, diz. O Trocas Inteligentes tem coordenação de Lessandra Fraga, Kaká Cerutti e Karla Aprato.

A empresária, consultora e coach profissional, Iva Cardinal, será a representante da BPW Porto Alegre. A Relações Públicas e sócia da Reverso Comunicação Integrada, Tatiane Mizetti, será a representante do grupo Mulheres do Brasil. Clarice Shöhngen, advogada, Professora Titular da Escola de Direito da PUCRS e Coordenadora do GESEG – Grupo de Pesquisa Gestão Integrada em Segurança Pública/CNPq, representará a Escola de Negócios da PUCRS. “Será uma grande noite de troca de experiências”, afirma Marinelsa Geyer, segunda vice-presidente da BPW.

O evento, que tem como objetivo criar conteúdo e troca de experiências entre os participantes e convidados, será mediado pela jornalista Regina Lima. Mais informações pelo e-mail portoalegrebpw@gmail.com ou pelo fone (51) 9985-8626.

Participam como painelistas:

Iva Cardinal – Formada em administração de empresas, tem especialização em Marketing (ESPM), Gestão Empresarial (FGV) e mestrado em Estratégia e Negócios (PUC/RS). É aluna do curso de doutorado em administração pela Florida Christian University. É uma das idealizadoras da Confraria do Batom – projeto de desenvolvimento voltado exclusivamente ao público feminino que desde 2009 promove encontros presenciais com conteúdo e networking professional.

Tatiane Mizetti – É Conselheira do CONRERP 4ª Região, integra o Conselho de Gestão da REAFRO/RS. Tem mais de 15 anos de atuação em entidades de Tecnologia da Comunicação, com foco em projetos estratégicos voltados a ações de mercado nacional e internacionais.

Clarice Shöhngen – Advogada, Professora Titular da Escola de Direito da PUCRS e Coordenadora do GESEG – Grupo de Pesquisa Gestão Integrada em Segurança Pública/CNPq. Será a representante da Escola de Negócios da PUCRS.

Serviço: Trocas Inteligentes – Liderança e Carreira/ 28 de março de 2019/ 19h30min/ Auditório do 9º Andar do Prédio 50, da PUCRS, (Av. Ipiranga 6681). Entrada gratuita. Informações: portoalegrebpw@gmail.com, pelo fone (51) 9985-8626 e pelo SYMPLA

