Líderes governistas querem que Bolsonaro se desculpe com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados

Líderes governistas cobraram do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, um pedido de desculpas formal do governo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Mais especificamente, partindo do presidente Jair Bolsonaro. A exigência foi feita na terça-feira (26), em uma reunião com os deputados da base. Onyx não prometeu nada. Ficou de levar a demanda ao chefe.

“Cobramos menos ataques do presidente [Jair Bolsonaro] ao Rodrigo [Maia]. A situação não pode ficar como está. O Onyx [Lorenzoni] saiu de lá com a promessa de que vai conversar com Bolsonaro”, afirmou o líder do PSL, Delegado Waldir.

O encontro veio após uma semana em que a articulação política, que já era alvo de críticas na própria base há semanas, degringolou. E a reforma da Previdência, prioridade máxima de Jair Bolsonaro neste primeiro semestre, estagnou de vez na Câmara. A PEC (proposta de emenda à Constituição), que chegou à Casa em 20 de fevereiro, está na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) ainda sem relator definido.

Na semana passada, um clima bélico tomou conta dos corredores da Casa, com bate-boca pela imprensa entre Maia e ministros de Bolsonaro. O ápice parecia ter vindo na sexta-feira (22), quando o presidente da Câmara, principal fiador da reforma, articulador máximo da PEC, decidiu deixar as negociações em prol do texto.

Porém, o momento de maior tensão ocorreu no fim de semana, quando Rodrigo Maia afirmou que não há governo, que a atual gestão é um “deserto de ideias” e trabalhou contra a sua reeleição ao cargo. E, agora, segundo ele, joga toda a responsabilidade pela aprovação da reforma em suas costas.

Bolsonaro retrucou. Ele disse que não deu motivo para insatisfação, tentou associar o deputado à “velha política” e sugeriu que o parlamentar estava nervoso por causa da prisão do ex-ministro Moreira Franco, padrasto de sua esposa, que havia sido preso na operação que também prendeu o ex-presidente Michel Temer. Afirmou ainda que já cumpriu o seu papel ao mandar a proposta ao Congresso.

“O Rodrigo é o maior e melhor articulador da PEC da reforma aqui de dentro, e o governo precisa respeitá-lo”, concluiu o Delegado Waldir. Um líder de um partido do Centrão (bloco formado por DEM, PRB, PR, PP e SD), que preferiu não se identificar, contou que a reunião pareceu tranquila, mas havia um “sensação de caos” no ar.

“Eles sabem que a situação está muito ruim para eles aqui. Precisam construir, a essa altura do campeonato, algo que já deviam estar fazendo há muito tempo. Estão alcançando os cem dias sem nada para apresentar. Ao contrário. Tendo que apagar incêndio”, disse o líder.

