Líderes separatistas da Catalunha são condenados a até 13 anos de prisão

A Suprema Corte da Espanha condenou, nesta segunda-feira (14), nove líderes separatistas da Catalunha a entre nove e 13 anos de prisão por sedição devido ao seu papel em uma tentativa frustrada de independência regional em 2017.

Sedição é a conduta ou discurso que incite pessoas a se rebelarem contra a autoridade de um Estado ou monarca. Quatro desses separatistas também foram condenados por mau uso de dinheiro público.

Três outros réus que estavam sendo julgados por envolvimento no plebiscito separatista e por uma declaração de independência de curta duração não receberam sentenças de prisão. Eles foram considerados culpados somente por desobediência, uma violação mais leve. Apesar das condenações, todos os réus foram absolvidos da acusação mais grave, a de rebelião.

Um plebiscito realizado em 1º de outubro de 2017 sobre a independência da Catalunha em relação à Espanha foi considerado ilegal por Madri. Milhões de cédulas e centenas de urnas foram confiscadas e mais de 1.300 postos de votação foram interditados.

Após a decisão da Justiça, o ex-chefe do governo regional da Catalunha Carles Puigdemont disse que as sentenças de prisão são uma “atrocidade”. O chefe do Parlamento regional Roger Torrent chamou a condenação de “ataque à democracia”.

Os separatistas presos afirmaram em redes sociais que continuarão a luta. “Nove anos de prisão não vão acabar com meu otimismo. A Catalunha será independente se persistirmos. Vamos protestar sem medo, vamos avançar com determinação da não violência à liberdade”, disse Jordi Sanchez, condenado a nove anos. Sanchez era o líder do movimento popular da Assembleia Nacional da Catalunha.

A sentença mais longa –13 anos de detenção – foi para o ex-vice-líder do governo regional catalão Oriol Junqueras.