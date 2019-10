Liga Gaúcha de Ciclismo divulga vencedores da primeira etapa do Campeonato Estadual de Resistência

A Liga Gaúcha de Ciclismo realizou no último domingo (13) a primeira etapa do Campeonato Estadual de Resistência como parte do primeiro Circuito Ciclístico de Cachoeirinha. Rafael Rosa, da categoria ELITE, foi o vencedor da prova de 110quilômetros na prova de estrada, com tempo de 2h37min, seguido pelo vencedor da categoria MASTER A, Villargo Júnior. Nas provas de Circuito na categoria MASTER B o vencedor foi Vilmar Zenger. No MASTER C, Danilo Wever. Gabriela Kruse na categoria Feminino e por fim, em participação da patinação de velocidade, o vencedor foi Éder Lutkemeyer.

Estiveram presentes no evento o diretor do DAER, Sandro Wagner Vaz, representantes do 3º BRBM de Garibaldi-Taquara-Viamão, além do 17º BPM de Gravataí-RS, com homenagem ao 26º Batalhão de Polícia Militar de Cachoeirinha-RS. A segunda prova do campeonato acontecerá em Santo Antônio da Patrulha, no dia 10 de Novembro.