Lindoso comemora primeiro gol na Copa do Brasil e se diz adaptado como primeiro volante

Autor de um dos gols na vitória do Inter sobre o Paysandu, por 3 a 1, na estreia da Copa do Brasil, Rodrigo Lindoso comemorou a sequência que vem ganhando no time do Inter e falou sobre o primeiro gol jogando pelo colorado.

“Vim para atuar em duas posições, estou à disposição sempre. Surgiu a oportunidade de jogar na primeira (volante). Venho fazendo bons jogos, fazendo que o Odair pede. Demos um passo na classificação, agora é descansar, é outro campeonato, para depois pensar no jogo da volta. Estou feliz por esses meus jogos”, destacou o jogador.

O camisa 19, que ganhou espaço no time de Odair Hellmann após o problema muscular sofrido por Rodrigo Dourado, diz estar adaptado a cumprir a posição que era ocupada pelo capitão colorado. O volante comemorou o primeiro gol com a camisa do Inter na partida desta quinta-feira. “É uma posição que me sinto confortável. Tem duas situações que diferencia (primeiro e segundo volante) que é estar mais próximo do gol. Quando se joga na primeira fica mais distante. Me sinto bem onde estou jogando, de primeiro. Mas a segunda é muito boa, é muito bom fazer gols.”

No domingo, o time tem pela frente compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O adversário é o Santos, time que na visão de Lindoso tem características semelhantes com River Plate, oponente pela Copa Libertadores: “Sabemos que teve uma badalação grande pelas partidas. Mas a gente já mostrou com equipes parecidas, como o River, que podemos bater de frente.”

