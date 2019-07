Lionel Messi se envolve em confusão e sofre tentativa de agressão em boate

Lionel Messi continua curtindo suas férias antes de se reapresentar ao Barcelona para uma nova temporada, mas se envolveu em uma confusão neste fim de semana. O argentino voltou para Espanha e está há alguns dias em Ibiza com a mulher, Antonela Roccuzzo, e com os amigos e companheiros Luis Suárez e Jordi Alba, ambos do Barcelona, além do ex-colega Cesc Fábregas. As informações são do jornal O Globo e do site Goal.

O craque estava em uma boate com todos eles quando um rapaz resolveu tentar agredir o camisa 10 da seleção argentina. O jogador ainda tentou responder à agressão, mas os seguranças rapidamente precisaram intervir antes que algo grave acontecesse.

Messi e Antonela saíram escoltados de uma festa em Ibiza após a confusão. Antes do problema, a mulher do jogador compartilhou uma foto com o marido e os amigos felizes e sorridentes em uma festa na Ushuaia Ibiza Beach hotel, além de stories se divertindo com Sofi Balbi, mulher de Suárez, e o próprio Messi.

Ansioso

Antoine Griezmann está ansioso para jogar ao lado de Lionel Messi. O francês acredita que pode render ao lado do camisa 10, uma vez que ambos têm o mesmo desejo de jogar futebol.

Contratado por 120 milhões de euros (R$ 505,3 milhões), o camisa 17 crê que pode render ao lado do craque barcelonista, que ainda curte férias por conta da participação na Copa América 2019.

“Será fácil [jogar com Messi], porque nós dois gostamos de jogar em espaços reduzidos, dar assistências, fazer gols e aproveitar o futebol. Creio que será fácil, apesar de termos que entender o jogo de cada um. Estou à disposição do que for e farei tudo pelo time”, disse em entrevista ao Mundo Deportivo.

Às vésperas da final da Copa del Rey da temporada passada, Messi foi perguntado sobre a possibilidade de atuar ao lado de Antoine Griezmann. O craque se esquivou e preferiu não se manifestar sobre o assunto.

Questionado sobre a reação do atual companheiro de time, o atacante francês se manifestou a respeito do assunto: “Creio que era por respeito. Porém, já vamos perguntá-lo você e eu”, disse aos risos.

“É normal, já viu e leu tudo o que tenho agora com meu ex-clube e, por respeito, não quis responder”, acrescentou o campeão do mundo em 2018.

Próximo de Messi

Ex-atacante de Real Madrid e Barcelona, Samuel Eto’o crê que Eden Hazard está em um nível muito próximo ao de Lionel Messi.

O camaronês atuou com o craque argentino no Camp Nou e esteve ao lado de Eden Hazard no Stamford Bridge, onde defendeu o Chelsea. Em entrevista à Raddio Marca e El Partidazo of COPE, o ex-jogador falou:

“Hazard tem que ganhar a Bola de Ouro. Ele não foi avaliado o suficiente, mas agora ele está em um dos melhores times do mundo. Todos os olhos estão sobre ele”, comentou.

“Ele [Hazard] está muito perto do nível de Lionel Messi e eu espero que ele jogue contra o Barcelona quando estiverem 100%”, acrescentou.

