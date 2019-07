Liquidação agita o fim de semana do Shopping João Pessoa

O Shopping João Pessoa promove uma grande e imperdível liquidação a partir deste sábado (27). Durante o período da ação, que vai até 31 de julho, as lojas participantes terão produtos com descontos especiais a partir de 25%, podendo chegar em até 70%.

O empreendimento conta atualmente com 41 lojas e 8 quiosques de segmentos variados, oferecendo inúmeras opções de produtos em promoção.

O João Pessoa é um centro de compras que existe há 48 anos em Porto Alegre, sendo o primeiro shopping do Rio Grande do Sul e o terceiro do país. Recentemente revitalizado, tem como característica atender todas as necessidades de consumo e, especialmente, de serviços dos seus clientes.

