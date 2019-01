Livro de Gisele Bündchen completa a décima semana no topo da lista de mais vendidos

Com Aprendizados – Minha caminhada para uma vida com mais significado, da editora BestSeller, a modelo Gisele Bündchen pode acrescentar à sua longa lista de conquistas a de autora consagrada. Seu livro chega à décima semana no topo das duas principais listas de mais vendidos – do site especializado PublishNews e da revista Veja – na categoria não-ficção. Aprendizados caminha para a marca de cem mil exemplares vendidos. Parte da renda com os direitos autorais da obra, impressa em papel certificado, será revertida para seu projeto de conservação, o Água Limpa.

Aprendizados – Minha caminhada para uma vida com mais significado

(Lessons – My path to a meaningful life)

Gisele Bündchen

240 páginas | R$ 44,90

Editora BestSeller | Grupo Editorial Record

