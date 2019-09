Livro de Sérgio Torres com reflexões sobre sentimentos será lançado em outubro, em Porto Alegre

O livro O Menino Avião, do autor Sérgio Torres, será lançado com uma sessão de autógrafos no dia 05 de outubro, das 14h às 18h, no Memorial Érico Veríssimo (Rua Dos Andradas, número 1416, 3º andar, Porto Alegre/RS). A obra, da editora Nika, contém poesias, contos e crônicas sobre diversos assuntos.

O livro tem como introdução uma pequena homenagem, aos sobreviventes e vítimas da tragédia de Brumadinho (MG). Com uma linguagem simples e de fácil leitura, os textos trazem reflexões sobre sentimentos como mágoa, decepção, amor, abandono, paz e alegria.

O autor

Nascido em 1964, Sérgio Torres é natural de Porto Alegre. Torres trabalha como fotógrafo de eventos há 26 anos e é escritor há 32 anos. Lançou seu primeiro livro, Das Lentes às Palavras, em 2018, com textos atuais e, posteriormente, com a inclusão de outros com mais de 30 anos. Em 2018 participou de sua primeira Feira do Livro. Além disso, também participou duas vezes do Projeto Autor Presente (2018/2019), em Sapucaia.

Possui mais dois livros prontos para lançamento em 2020, chamados O Menino Avião – Uma Aventura Ousada, de ficção/aventura que conta a origem e a história do menino avião, e Proteja os Corações – Amar é Compreender a Quem se Ama, de poesias, contos e crônicas.

